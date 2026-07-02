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Aydın Kuşadası’ndaki kooperatif operasyonuna 3 tutuklama

02.07.2026 - 21:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın Kuşadası’ndaki kooperatif operasyonuna 3 tutuklama

Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kooperatifi’ne düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Başkan Hüsnü Öten, M.A. ve S.V. mahkeme tarafından tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekipleri tarafından önceki gün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Operasyonda Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile eski kooperatif müdürü S.V. ve eski sekreter M.A. ve B.K. gözaltına alındı. Soruşturmanın kooperatifte belgesiz şekilde ekspertiz ücreti alındığı şikayetleri üzerine başlatıldığı iddia edildi. Kooperatifte yer alan bilgisayar ve dosyalara da incelenmek üzere el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda da şüphelilerin hesaplarında 11 milyon 482 bin liralık hareketlilik olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kooperatif Başkanı Hüsnü Öten ile birlikte M.A. ve S.V. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.

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