Tarihi Kırkpınar'da er meydanına çıkacak pehlivanlar belli oldu! 40 isim altın kemer için kol bağlayacak

Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek tarihi organizasyon öncesinde kayıt işlemlerinin son gününde yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen pehlivanlar kayıtlarını tamamlayarak asırlardır süren geleneğin en önemli organizasyonunda mücadele etmeye hak kazandı.

Kayıtların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilirken, güreşlerin başlamasıyla birlikte farklı boylarda yüzlerce pehlivan er meydanında mücadele edecek. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivan, altın kemeri kazanabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Aziz Özcan, kayıt sürecinin tamamlandığını belirterek, "665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kayıt etabını tamamlamış bulunuyoruz. Toplam 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık boyunda ise 40 pehlivanımız er meydanında kol bağlayacak. Kırkpınar'da mücadele edecek tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyor, sağlıklı, kazasız belasız bir organizasyon geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.