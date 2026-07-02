Kütahya'da büfe krizi: Sevgi Yolu'nda esnaf kendini çatıya zincirledi, polis ve zabıta eşliğinde büfeler kaldırıldı

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Bu durum hem Gökpınar'ın yakınlarının hem de çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Az önce kaldırılmayacağı söylendi. Şimdi yeniden geldiniz. Bu yapılan doğru değil" diyerek belediye ekiplerine tepki gösterdi.