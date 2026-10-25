Karacabey faturası Ömer Faruk Mahir’e kesildi: İstiklalspor’da yollar ayrıldı!
25.10.2026 - 17:19Güncellenme Tarihi:
Kahramanmaraş İstiklalspor’da, Karacabey Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor’a 3-1 mağlup olan Kahramanmaraş İstiklalspor’da teknik heyet değişikliğine gidildi.
Kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından görevinden ayrılan Mahir, yayımladığı veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "İstiklalspor’un başarısı ve şehrimizin huzuru için görevimi karşılıklı helalleşerek devrediyorum" ifadelerini kullandı.