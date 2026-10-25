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GündemKaracabey faturası Ömer Faruk Mahir’e kesildi: İstiklalspor’da yollar ayrıldı!
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Karacabey faturası Ömer Faruk Mahir’e kesildi: İstiklalspor’da yollar ayrıldı!

25.10.2026 - 17:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Karacabey faturası Ömer Faruk Mahir’e kesildi: İstiklalspor’da yollar ayrıldı!

Kahramanmaraş İstiklalspor’da, Karacabey Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup’un 8. haftasında deplasmanda Karacabey Belediyespor’a 3-1 mağlup olan Kahramanmaraş İstiklalspor’da teknik heyet değişikliğine gidildi.

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Kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından görevinden ayrılan Mahir, yayımladığı veda mesajında yönetime, futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederek, "İstiklalspor’un başarısı ve şehrimizin huzuru için görevimi karşılıklı helalleşerek devrediyorum" ifadelerini kullandı.

 

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