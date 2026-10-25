Ağrı'da can alan trafik kazası: TIR ile otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti
25.10.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü TIR ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36), olay yerinde yaşamlarını yitirdi.
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TIR'ın yaralanan sürücüsü M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. TIR'daki pancarların yola döküldüğü de görüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.