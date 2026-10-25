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Ağrı'da can alan trafik kazası: TIR ile otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti

25.10.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)-

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

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1Ağrı'da can alan trafik kazası: TIR ile otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü TIR ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.

2Ağrı'da can alan trafik kazası: TIR ile otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36), olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

3Ağrı'da can alan trafik kazası: TIR ile otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti

TIR'ın yaralanan sürücüsü M.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. TIR'daki pancarların yola döküldüğü de görüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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