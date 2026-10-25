Sazlıdere Köprüsü'ndeki çalışmalar havadan görüntülendi: 8 şeritli olarak hizmet verecek

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Toplam 46 metre tabliye genişliğine sahip köprü, 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere 8 şeritli olarak tasarlandı. Sazlıdere Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.