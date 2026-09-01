Trabzon'a 'çağ atlatacak proje' bugün başlıyor! Ulaşım altyapısına dev yatırım

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Belki ismi hafif raylı sistem ama metroya da dönüşen, yer altı kısmı istasyonlarla beraber yüzeye çıkan birçok kesiti var. Böyle çok önemli bir proje. Şehrimize hayırlı olsun diyorum, heyecanını yaşıyoruz. İnşallah her şey yolunda giderse, 4’üncü yılın sonunda Akyazı'dan bineceğiz. Burada en önemli işin kısmında da hız ve konfor tabii ki. Hemşehrilerimiz buna layık. Akyazı'dan bineceğiz, doğrudan havalimanına ulaşacağız” diye konuştu.