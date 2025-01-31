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Hava resmen buz kesti! Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi

31.01.2025 - 08:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hava resmen buz kesti! Termometreler eksi 22 dereceyi gösterdi

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde eksi 22 derece olarak ölçüldü.

Meteorolojinin buzlanma ve don uyarısında bulunduğu Erzincan’da bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan merkez ve Kemah’ta 6, Çayırlı’da 18, Ergan Dağı ve İliç’te 3, Kemaliye’de 2, Refahiye’de 12, Otlukbeli’de 22, Tercan’da 16, Üzümlü’de 5 derece olarak kaydedildi.

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