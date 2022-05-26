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Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada! Kritik MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada Suriye’nin kuzeyine yönelik olası yeni bir operasyon başta olmak üzere, NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer güvenlik konuları var. 2 ay aranın ardından toplanan MGK’da PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar da konuşulacak.

26.05.2022 - 16:34 |
Suriye'nin kuzeyine olası operasyon masada! Kritik MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2 aylık bir aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı. 

SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak kritik toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

Toplantıda ağırlıklı olarak Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni bir sınır ötesi operasyon için kapsamlı değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

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YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI ELE ALINACAK

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ADIMI

Toplantının bir diğer gündemi İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu olacak. Bu konuda hem Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü diplomatik temaslar konuşulacak. Türkiye’nin kırmızı çizgileri doğrultusunda izlenecek yol haritasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Irak, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak. (TRT Haber)

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