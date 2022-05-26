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Isparta'daki elektrik kesintisine ceza! EPDK açıkladı: Abonelere tazminat ödenecek

EPDK, Isparta'da yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Tutar, tüketicilere ödenecek.

26.05.2022 - 14:51 |
Isparta'daki elektrik kesintisine ceza! EPDK açıkladı: Abonelere tazminat ödenecek

Isparta'da yoğun kar yağışının yaşandığı günlerde yaşanan elektrik kesintilerine rekor ceza geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin abonelere toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Söz konusu tutar, mesken abonelerine 109 lira, diğer abone gruplarına ise 1307 liraya kadar değişen tutarlarda yapılacak.

Şirket ayrıca 3 milyon 236 bin 666 lira da ceza ödeyecek.

Isparta'da şubat ve mart aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde 2 güne varan elektrik kesintisi yaşanmıştı. (ntv)

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