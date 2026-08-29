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Şiddetli fırtına feribotun iskeleyeye yanaşmasına izin vermedi

29.08.2026 - 20:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ELAZIĞ (İHA)

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Elazığ’da etkili olan fırtına nedeniyle feribot iskeleye yanaşamadı.

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Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi’ne yanaşmakta güçlük çekti.

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Kuvvetli rüzgarın etkisiyle feribotun iskeleye yanaşamadığı anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Feribotun güvenli şekilde yanaşabilmesi için hava şartlarının uygun hale gelmesi beklendi.

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