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Trabzon’da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı

29.08.2026 - 20:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

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Trabzon’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Çaykara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

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Uzungöl’ün oluşumunda etkili olan Karester Yaylası bölgesindeki Koşon Deresi, akşam saatlerinde etkisini artıran aşırı yağış nedeniyle taştı. Yağışların ardından derenin debisinin yükselmesiyle bölgede taşkın meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.

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Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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