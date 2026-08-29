Trabzon’da aşırı yağış dereyi taşırdı, yol ulaşıma kapandı
29.08.2026 - 20:58Güncellenme Tarihi:
Trabzon’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, Çaykara ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Uzungöl’ün oluşumunda etkili olan Karester Yaylası bölgesindeki Koşon Deresi, akşam saatlerinde etkisini artıran aşırı yağış nedeniyle taştı. Yağışların ardından derenin debisinin yükselmesiyle bölgede taşkın meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle panik yaşarken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.