Fırtına Çıldır’da etkili oldu 28 yapı hasar gördü

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Çıldır ilçesine bağlı Öncül köyünde önceki gün etkili olan fırtına, yapılarda hasara yol açtı. Fırtınanın ardından AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Hasar tespiti için AFAD İl Müdürlüğü’nden 3 araç ve 6 personel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 1 araç ve 5 personel ile Defterdarlıktan 1 personel görevlendirildi.

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Ekiplerin yaptığı incelemede, 19 konut, 3 ahır, 4 depo ve 2 samanlık olmak üzere toplam 28 yapının hasar gördüğü belirlendi. Hasar ve zarar maliyetinin belirlenmesinin ardından, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı’ndan acil yardım ödeneği talep edileceği bildirildi.