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Ağrı Dağı zirvesinde Ermeni gençlerden evlilik teklifi

29.08.2026 - 20:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI, (DHA)

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Ermenistan’dan gelerek Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanan gençler, kız arkadaşlarına evlilik teklif etti. 5 ülkeden 30 dağcının şahitliğinde evlilik teklifleri kabul edilen gençler, ceplerinden çıkardıkları tek taş yüzükleri kız arkadaşlarının parmağına taktılar.

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Ermenistan’dan gelen bir grup dağcı Nursin Ceylan rehberliğinde Ağrı Dağı’na tırmandı. 3200 ve 4200 metre kamplarından sonra 5 ülkeden gelen dağcılarla 5138 metre yüksekliğindeki zirveye varan Ermeni dağcılardan Ararat Yeganyan, kız arkadaşı Maria Jivilikyan’a; Hovik Chatinyan ise kız arkadaşı Zhanna Harutunyan’a evlilik teklifinde bulundu.

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Ağrı Dağı’nın zirvesinde şiddetli rüzgar altında teklifleri kabul edilen gençler, ceplerinden çıkardıkları tek taş yüzükleri kız arkadaşlarının parmaklarına taktılar. Ağrı Dağı’ndaki evlilik teklifine 5 ülkeden gelen dağcılar da şahitlik etti.

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