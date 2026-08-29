Ağrı Dağı zirvesinde Ermeni gençlerden evlilik teklifi

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Ermenistan’dan gelen bir grup dağcı Nursin Ceylan rehberliğinde Ağrı Dağı’na tırmandı. 3200 ve 4200 metre kamplarından sonra 5 ülkeden gelen dağcılarla 5138 metre yüksekliğindeki zirveye varan Ermeni dağcılardan Ararat Yeganyan, kız arkadaşı Maria Jivilikyan’a; Hovik Chatinyan ise kız arkadaşı Zhanna Harutunyan’a evlilik teklifinde bulundu.

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Ağrı Dağı’nın zirvesinde şiddetli rüzgar altında teklifleri kabul edilen gençler, ceplerinden çıkardıkları tek taş yüzükleri kız arkadaşlarının parmaklarına taktılar. Ağrı Dağı’ndaki evlilik teklifine 5 ülkeden gelen dağcılar da şahitlik etti.