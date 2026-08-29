Seydikemer'de başlayan orman yangını Kaş'ta ormana sıçradı! Dünyaca ünlü Saklıkent kanyonu ziyaretçilere kapandı

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Acil koduyla tüm bu uyarıları yapıyoruz. Hatta WhatsApp gruplarımız var. Bu yangınla ilgili boşaltılan mahalle, ev, yaralanan insanımız var mı acaba, şükürler olsun can kaybımız yok. Olabilirdi. Çünkü çok büyük bir nüfus var bu bölgede. Ve evlerinden de ayrılmak istemiyor vatandaşlar.