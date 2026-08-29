Bartın-Karabük yolunda meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 16.20 sıralarında Karabük-Bartın kara yolunun Kirkille mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bartın istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Fuat Tamaç (50) idaresindeki 52 AGU 032 plakalı, üzerinde iş makinesi bulunan çekici, frenlerinin şişmesi sonucu ve sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikamete geçti.

Kurtarıcı üzerinde bulunan iş makinesi, aracın üzerinden kayarak karşı tarafta bulunan Hamdi Uludağ'a ait 2 katlı eve ve evin önünde park hâlindeki 37 ABD 008 plakalı otomobile çarptı.

"Kurtarıcı yaklaşık 500 metre ilerledi"

Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesinin ardından yoluna devam eden kurtarıcı, yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra bu kez Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halinde olan İshak Yıldırım (30) idaresindeki 78 ACS 458 plakalı motorsiklete çarptı. Çekici daha sonra karayolu uyarı tabelasının direklerine çarparak ters döndü. Feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım ile çekici sürücüsü Fuat Tamaç olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kazanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, görevlerini yapan gazetecilere haklarında işlem yapacağını söyleyerek görevlerini yapmalarını engelledi.

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Öte yandan acı haberi alan motosiklet sürücüsü İshak Yıldırım'ın babası Ekrem Yıldırım olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi. Acılı babayı yakınları teselli etmeye çalıştığı olay yerinde cenazeler Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.