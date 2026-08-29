Türk mühendislerden yeni teknoloji! Suyu hidrojene çeviriyor, evi ısıtıyor

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Sistemin en önemli özelliklerinden birinin hidrojenin depolanmaması olduğunu ifade eden Fikret Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısını ayrıştırıyoruz ve aynı anda ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla depolanmış olarak sadece su var. Herhangi bir depolama olmadığı için hidrojenin depolama tehlikeleri de ortadan kalkmış oluyor" dedi.