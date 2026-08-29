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Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

29.08.2026 - 22:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Aşıklı Tekke Türbesi, doğal kaya oluşumunun altında yer alan ilginç yapısıyla dikkat çekiyor.

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İlçede bulunan türbe, büyük bir kayanın altında adeta doğal bir oda görünümünde yer alıyor.

2Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Kaya oluşumunun içerisine konumlanan türbenin iç bölümü kendine özgü yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, üzerindeki ot ve çimenler de yapıya doğal bir görünüm kazandırıyor.

3Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Doğal kaya oluşumuyla bütünleşen türbenin çevresindeki yeşil doku da bölgeye farklı bir atmosfer katıyor.

4Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Doğayla iç içe yapısı ve kaya altındaki sıra dışı görünümüyle Aşıklı Tekke Türbesi, Boyabat'ın dikkat çeken manevi ve kültürel değerleri arasında bulunuyor.

5Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Aşıklı Tekke Türbesi'nin kesin inşa tarihi ve bizzat kime ait olduğu yönünde yazılı net kitabeler sınırlı olsa da, yapının yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

6Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

Yöre halkı ve araştırmacılar tarafından manevi açıdan kutsal kabul edilen türbe, geçmişten günümüze dini ve kültürel ziyaret yeri olma özelliğini sürdürüyor.

7Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

İçinde mezar bulunmayan türbe, günümüzde mescit olarak kullanılıyor.

8Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

 

 