Doğal kaya oluşumunun altındaki türbe görenleri şaşırtıyor

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Aşıklı Tekke Türbesi'nin kesin inşa tarihi ve bizzat kime ait olduğu yönünde yazılı net kitabeler sınırlı olsa da, yapının yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.