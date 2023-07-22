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Sıcak rekor dereceye ulaşınca denize koştular

Hava sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Antalya'da tatilciler ve kent sakinleri soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

22.07.2023 - 15:40 | | İHA
Sıcak rekor dereceye ulaşınca denize koştular

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü. Nemin yüzde 10 ölçüldüğü kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denizde yüzerken bazı tatilciler ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Denizde su sporu yaparak vaktini değerlendirenler de vardı.

Sıcak rekor dereceye ulaşınca denize koştular

Kanolarla denize açılan bazı tatilcilerse Akdeniz'in mavi sularında kürek çekti. Sahil bandındaki ağaçlık alanda oluşan gölgelikler de tatilcilerin tercih ettiği yerlerden oldu. Aileleriyle birlikte ağaç altlarında masa ve sandalyelerde piknik yapan tatilciler, sıcak havadan korunmaya çalıştı.

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