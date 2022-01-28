SGK harekete geçti ve MEB'e ceza kesti! Karar Danıştay'dan döndü..

Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren son dakika gelişmesi! SGK, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ceza kesmişti. Danıştay son kararı verdi. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan kamu görevlilerinin kadrolu pozisyona geçirilmesi üzerine, işten çıkış sigorta bildirgelerinin süresi içerisinde internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanun'un 102. maddesinin (g) bendi uyarınca her bir sigortalı için ayrı hesaplanan ve sonrasında düzeltilerek 57.476,00 TL'ye düşürüldü.

İdarece sözleşmeli pozisyondan kadroya geçirilen kamu görevlilerinin sözleşmeliden kadroya geçiş işlemini sonradan idareye bildirebileceği dikkate alınmadığı için komisyon talebi reddetti. İlk derece mahkeme ise memuru haklı bularak işlemi iptal etti.

Mahkemenin iptal gerekçesinde “Kadroya aktarılan öğretmenlerin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine tabi iken kadroya geçirilmeleri üzerine 4/A maddesine tabi oldukları, 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesinde sayılan sigortalılardan olmadıkları anlaşılmıştır” denildi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin hükümleri hatırlatılan gerekçede şu ifadeler yer verildi:

“Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimler, Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlar için Ek-5, (c) bendine tabi olanlar için ise Ek-5/A'da bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılır. (Ek cümleler: RG-18/8/2021-31572) Sigortalı işten ayrılış bildirgesi Ek-5 ve Ek-5/A'nın açıklamalar bölümündeki işten ayrılış ve eksik gün nedenlerine ilişkin kodları belirlemeye ve bu kodlarda değişiklik yapmaya Kurum yetkilidir. Söz konusu düzenlemeler işverenlere Kurumca duyurulur.

DİKKAT ÇEKEN NAKİL DETAYI

Sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.

Sigortalı işten ayrılış bildirgesini kağıt ortamında verenler için, sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi iki nüsha düzenlenir. Biri düzenleyen kuruluşta kalır, diğeri ilgili üniteye gönderilir.

Yasal süresi dolmadığı için henüz Kuruma verilmeyen aylık prim ve hizmet belgesinde yer alacak sigortalı çalışmalarının Kurumca bilinmesini gerektiren diğer hallerde de bu madde gereğince işlem yapılır.

Sigortalı sayılanlardan, yer değiştirme suretiyle bir kurumdan diğer bir kuruma nakledilenler hakkında sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile gerekli bildirimler yapılır. Sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimler üç aylık süre içinde yapılır.

“ONUNCU GÜNE KADAR VERİLEN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGELERİ YASAL SÜREDE VERİLMİŞ SAYILIR”

Göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır.

İşverenlerin Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verdikleri işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlamış olan sigortalılardan hizmet akdi sona erenlerin söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar verilen işten ayrılış bildirgeleri yasal sürede verilmiş sayılır."