Seleme Cenemeler diyen kıza ne oldu? Seleme Cenemeler diyen kız Elif Polat öldü mü? TikTok kullanıcısı Elif Polat isimli genç kız ile ilgili öldü, iddiaları gündem konusu oldu. Paylaştığı bir videoda “Seleme cenemeler” diyen ve o videoyla binlerce kişiye ulaşan genç kızın akıbeti merak ediliyor.

SELEME CENEMELER DİYEN KIZA NE OLDU, ELİF POLAT ÖLDÜ MÜ?

TikTok platformunda paylaştığı "Seleme Cenemeler" videosuyla tanınan ve kullanıcı adı Elif Polat olan genç kızın öldüğüne dair iddialar bulunuyor.

Bir haberde yer alan kişinin Elif Polat olduğu düşünülürken konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla, söz konusu iddiaların doğruluğu hakkında kesin bir bilgi yok.