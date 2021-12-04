GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemŞehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı... 'Nasıl dayanırım ben bu acıya'
HaberlerGündem Haberleri Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı... 'Nasıl dayanırım ben bu acıya'
ABONE OL

Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı... 'Nasıl dayanırım ben bu acıya'

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 'Eren Kış-6 Mercan Dağları' operasyonunda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede şehidin annesi Emine Mutlu, “Nasıl dayanırım ben bu acıya” diyerek gözyaşı döktü.

04.12.2021 - 16:16 | | Soner AYDIN- Mehmet DOĞANER- Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı... 'Nasıl dayanırım ben bu acıya'

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun cenazesi Elazığ’da yapılan törenin ardından memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. Şehit Mutlu için Erdemli öğlende Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cenazede Bakan Soylu, şehidin babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti, başsağlığı diledi.

Şehit Astsubay Celil Mutlu’nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. 

Emine Mutlu, “Yavrucuğum sana uzanan eller kırılsın, yavrum kuzum. Nasıl dayanırım ben bu acıya” diyerek gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Alata Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Soylu, şehit Mutlu'nun tabutuna bir süre omuz verdi. Şehit Mutlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi. 

GÜNCEL HABERLER

Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler

Kılıçdaroğlu: TÜİK'te önümüze duvar ördüler

Özhaseki’den asgari ücret açıklaması: Biraz sabır, sonu selamet

Özhaseki’den asgari ücret açıklaması: Biraz sabır, sonu selamet

Evin götürdüğü şey 65 milyon yıllık deniz fosili çıktı

Evin götürdüğü şey 65 milyon yıllık deniz fosili çıktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evin götürdüğü şey 65 milyon yıllık deniz fosili çıktı

Evin götürdüğü şey 65 milyon yıllık deniz fosili çıktı

Sıradaki Haber
Kamu binalarında yeni dönem! Elektrik faturaları...

Kamu binalarında yeni dönem! Elektrik faturaları...

Sıradaki Haber
ABD Başkanı Biden'den Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması

ABD Başkanı Biden'den Ukrayna-Rusya gerilimi açıklaması

Sıradaki Haber
Emekli olacağım tarihi bir yıl öne çekebilir miyim?

Emekli olacağım tarihi bir yıl öne çekebilir miyim?

Sıradaki Haber