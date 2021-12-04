Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı... 'Nasıl dayanırım ben bu acıya'

Şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu’nun cenazesi Elazığ’da yapılan törenin ardından memleketi Mersin’in Erdemli ilçesine getirildi. Şehit Mutlu için Erdemli öğlende Ulu Cami'de tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bölge milletvekilleri, şehidin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Cenazede Bakan Soylu, şehidin babası Ali Mutlu ile bir süre sohbet etti, başsağlığı diledi.

Şehit Astsubay Celil Mutlu’nun 6 aylık hamile eşi Melike Mutlu ile annesi Emine Mutlu, şehidin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Emine Mutlu, “Yavrucuğum sana uzanan eller kırılsın, yavrum kuzum. Nasıl dayanırım ben bu acıya” diyerek gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun cenazesi Alata Mezarlığı'na götürüldü.

Bakan Soylu, şehit Mutlu'nun tabutuna bir süre omuz verdi. Şehit Mutlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.