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Savaştan üç saat önce doğan bebek ailesiyle birlikte yurda döndü

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından üç saat önce dünyaya gelen Türk bebek, düzenlenen tahliye seferiyle ailesiyle birlikte yurda döndü.

03.03.2022 - 09:54 |
Savaştan üç saat önce doğan bebek ailesiyle birlikte yurda döndü

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken, Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının çevre ülkeler üzerinden tahliyesi devam ediyor. Bu kapsamda Romanya’nın başkenti Bükreş’ten düzenlenen tahliye uçuşlarıyla yüzlerce vatandaş İstanbul'a getirildi. Gelenler arasında bebekli aileler de yer aldı.

Savaştan üç saat önce doğan bebek ailesiyle birlikte yurda döndü

Önce doğum sevinci, sonra savaş, korkusu

Gelenler arasında geçtiğimiz hafta savaş başlamadan sadece üç saat önce doğum yapan Mutlu ve Daria Özdemir çifti de yer aldı. Çocuklarını kucaklarına alma sevinci yaşayan çift saatler sonra savaş korkusu yaşadı. İstanbul Havalimanı’nda yaşadıkları korku anlarını anlatan Mutlu Özdemir eşi ile birlikte 23 Şubat günü doğum için Kiev’deki bir hastaneye gittiklerini ve oğlunun 24 Şubat gecesi saat 00.03'de dünyaya geldiğini ifade eden Özdemir, “Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Ancak 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Hastane odasındaydık ve birden hemşireler geldi. Sığınağa gitmemiz gerektiğini söylediler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlamadık. Sabaha kadar bomba ve siren sesleri sevinç yerini korkuya, sıkıntıya, aynı zamanda koruma çabasına, nasıl koruyabilirim düşüncesine bıraktı ”diye konuştu.
Eşinin ailesinin kendilerini Romanya sınırına ulaştırdığını ve oradan taksiye Bükreş’e geçtiklerini belirten Mutlu Özdemir, “Romanya’da bir gece kaldık. Sonra THY uçağı ile buraya geldik. Çok şükür geldik. Şu anda İstanbul'dayız ”dedi.

Savaştan üç saat önce doğan bebek ailesiyle birlikte yurda döndü

"Vatanımıza kavuştuk çok mutluyuz”

Bir aylık bebeği Asyave eşi Aleysya ile birlikte İstanbul’a gelen Murat Aydın ise “Siber saldırılar nedeniyle çocuğun evrakını almakta zorluk çektik. Bu yüzen dönüşümüz uzadı. Bir ay süre geçti. Sevincimiz bomba sesleriyle de sekteye uğradı. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri bakanlığımız, konsolosluğumuz bizimle ilgilendi. Sürekli bizimle irtibat halinde oldular. Tren istasyonuna gitmemiz gerektiği söyledi. Bir arkadaşımızın aracılığıyla tren istasyonuna gittik. Önce Chernosvki’ye gideceğimiz söyledi. Yolda güzergahlar değişti. 14 saatlik yol 28 saate çıktı. Trenden inip hızlı şekilde otobüslere bindirilerek polis eskortu eşliğinde Romanya sınırına ulaştık. Oradan Romanya’ya ulaştık. Orada AFAD çadırlarından ihtiyaçlarımız karşılanarak toplanma merkezine ulaştık. 12 saatte o yolculuk sürdü. Bize hemen kayıt açtılar. Bize çocukları onları ilk önce uçaklara bindirileceği söyledi. Daha sonra buraya geldik. Memnuniyetle vatanımıza geldik. Şükür ediyoruz Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman milletimizin arkamızda olduğunu hissediyorduk. Bugünde vatanımıza kavuştuk. Çok mutluyuz” dedi.
50 saatlik yolculuğun ardında yurda ulaştılar

50 saat süren yolculuk süresince büyük duygu karmaşası yaşadıklarını dile getiren Aydın, “ Bombalar düşüyor ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bebek çok farklı. Biz kendimizi zaten unuttuk. Biz ona nasıl su mama alabiliriz onun derdine düştük. Çok kötü bir savaş. Haksız bir savaş gidiyor” dedi

Aydın’ın eşi Aleysya ise “Çok teşekkür ediyorum. Barış olmasını istiyoruz. Çocuğumuz için çok endişelendik. Her şeyimiz orada kaldı. Dostlarımız ailemiz orada kaldı. Onların hayatta kalmasını istiyoruz. Hala endişe duyuyoruz. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz" dedi.

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