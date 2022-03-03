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Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Putin sıkı yönetim ilan edecek

Rusya-Ukrayna savaşlı her geçen gün şiddetlenirken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya'da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

03.03.2022 - 09:06 |
Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Putin sıkı yönetim ilan edecek

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 8‘inci gününde devam ederken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukraine 24 kanalında katıldığı bir programda Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Mart tarihinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini iddia eden Danilov, "İlk olarak Rusya Federasyonu'nda 4 Mart itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğine yönelik istihbarat verileri mevcut. Moskova ve St. Petersburg'u düşünemiyorum bile. Rusya'da neler olup bittiğini gördükleri için buna tepki verecekler" ifadelerini kullandı.

ÜLKENİN YÜZDE 95'İ MİLLİYETÇİ

Putin'in Ukrayna saldırılarına anlam veremediğini söyleyen Danilov, "Huzurlu şehirlerimizi bombalamak, Harkov'u bombalamak, tarihi kentleti bombalamak, çocukları öldürmek. Tüm bunları neden yapıyor anlamıyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Rusya'nın asıl amacının ülkeyi milliyetçilerden temizlemek ifadelerine karşılık veren Danilov, "O halde ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 95'ini öldürmeleri gerektiğini söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

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