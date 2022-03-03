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Guterres'ten ateşkes çağrısı: Silahları durdurun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik yapılan oylamada, oy çoğunluğu ile BM Genel Kurulu Rusya'yı kınadı. BM Genel Sekreteri Guterres, “Ukrayna'daki düşmanlıklara son verin, silahları şimdi susturun” dedi.

03.03.2022 - 01:50 | | İHA
Guterres'ten ateşkes çağrısı: Silahları durdurun

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 7’nci gününde devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Rusya’yı kınadı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamanın ardından açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Genel Kurul'un mesajı açık ve nettir, Ukrayna'daki düşmanlıklara hemen son verin. Silahları şimdi susturun. Diyalog ve diplomasiye kapıyı şimdi açın” dedi. Guterres, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine BM şartı uyarınca saygı gösterilmelidir. Kaybedecek bir anımız yok. Çatışmanın acımasız etkileri açıkça görülüyor. Ancak şu anda Ukrayna'daki insanlar için durum ne kadar kötü olsa da, durum çok daha kötüye gitme riskini koruyor” ifadelerini kullandı.

"AB ve Dünya Ukrayna'nın yanında"

Avrupa Birliği BM temsilcisi Olof Skoog oylama sonrası yaptığı açıklamada ise, "Avrupa Birliği tarafından konuşmak gerekirse, geçen hafta Güvenlik Kurulu elinden geleni yaptı. Rusya'yı sorumluluk almaya çağırdı. Şimdi Birleşmiş Milletler kendi sorumluluğunu alıyor. Bu oylamadaki sonuç ve mesaj gayet açıktır. Rusya izole kalmaya devam ediyor. Rusya'ya defalarca saldırıları durdurması ve diplomasiyi seçmesi için çağrıda bulunduk. Bugünkü mesajımız da gayet açık, savaş derhal bitmelidir, Avrupa Birliği ve dünya Ukrayna'nın yanındadır" dedi.

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