Rusya ilk kez açıkladı! Müzakerelerle ilgili son dakika gelişmesi! Ukrayna şartını açıkladı...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için başlattığı vahşi saldırının yedinci gününde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

20.45 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, aralarında yüksek rütbeli subayların da bulunduğu yüzlerce Rus askerini esir aldıklarını duyurdu. Ukraynalı yetkili, Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının çok üzerinde, 7 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü de duyurdu.

20.00 BM Rusya tasarısını kabul etti. 'Kınama Karar Tasarısı' 5'e karşı 141 oyla kabul edildi.

19.55 Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna işgalinin başından bu yana ilk kez kayıplara ilişkin açıklama yaptı. Rus RİA haber ajansının aktardığına göre; 498 Rus askeri hayatını kaybetti, 1597 asker ise yaralandı.

19.32 Rus müzakere heyetinde yer alan bir Rus yetkili İnterfax haber ajansına verdiği demeçte, Ukrayna heyetiyle ateşkesin görüşüleceğini açıkladı. Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinski, Ukrayna heyetinin Kiev'den yola çıktığını ve toplantı yerine yarın sabah varacağını belirtti. Medinski, Ukrayna heyetinin Ukrayna topraklarında seyahati için Rus askerlerin güvenlik koridoru oluşturduğunu ifade etti.



19.17 ABD Başkanı Biden, gaz ve petrol dahil tüm yaptırımların hâlâ masada olduğunu söyledi.



19.07 Sputnik'e konuşan bir kaynak, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını belirtti.

19.05 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerde umut verecek bir açıklama yaptı. Lavrov, Moskova'nın Ukrayna lideri Zelenski'nin güvenlik garantileri isteğine ilişkin görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Ukrayna'ya asla konuşlandırılmaması gereken birtakım silahlar olduğunu ifade eden Lavrov, "Moskova'nın amacı, Ukrayna'nın silahsızlandırılması fakat Ukraynalılar kendi liderlerine kendileri karar vermeli" dedi.

19.00 Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvuruda bulunmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Zelesnki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Güvenilir dostum Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile sürekli iletişim halindeyim. Savaş alanındaki mevcut durumu ve diplomatik çabaları görüştük. Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin olumlu sinyalleri bekliyoruz" dedi.

18.55 ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Cenevre Sözleşmesi'yle yasaklanmış parça tesirli bomba ve vakum bombası kullanıldığını öne sürdü. BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD'li diplomat, Rus güçlerinin içme suyu ve doğalgaz hizmetleri gibi milyonlarca insanı etkileyen kritik altyapılara zarar verdiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarında gaddarlığı artırmaya hazırlandığını iddia eden Greenfield, Rus askerlerine de çağrı yaparak "Lideriniz size yalan söylüyor. Savaş suçu içlemeyin" dedi

18.18 Avrupa Birliği, Belaruslu 28 askeri yetkiliye Rusya'nın Ukrayna işgalindeki sorumlulukları nedeniyle yaptırım kararı aldı.

17.26 Ukrayna ile Rusya arasında, Belarus sınırındaki müzakerelerin ikinci turu bugün gerçekleşecek. Akşam saatlerinde başlaması beklenen görüşmeler için Rus heyetinin bölgeye ulaştığı açıklandı.

17.16 Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliği’ndeki Ukrayna bayrağı Rusya’yla diplomatik ilişkilerin kesilmesi nedeniyle indirildi.

17.09 Rus kuvvetleri , başkent Kiev ve güneydeki Mariupol da dahil olmak üzere kilit şehirleri kuşatmak için harekete geçti.

Konotop belediye başkanı Artem Semenikhin açık hava toplantısında sakinlere şunları söyledi: 'Bize bir ültimatom verdiler. Direnmeye başlarsak, şehri topçu ateşi ile yok edecekler.'

16.57 BM'nin nükleer gözlemci şefi Rafael Grossi'ye göre, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın Zaporizhzhia nükleer santralinin etrafındaki alanın kontrolünü ele geçirdi.

16.52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, esir alınan Rus askerlerinin annelerine çağrıda bulundu. Esir askerlerin annelerinin Kiev'e gelmeleri halinde askerlerin kendilerine teslim edileceğini duyurdu.

16.27 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 19 Ülkenin Ukrayna'ya silah yardımında bulunduğunu açıkladı.

16.23 Ukrayna'nın liman kenti Mariupol, belediye başkanı Vadym Boichenko Rus ordusunun saldırılarının 12 saattir devam ettiğini duyurdu.

Boichenko, 'Bombardıman durmadığı için bugün sokaklardan, evlerden, apartmanlardan yaralıları bile alamıyoruz' dedi.

'PUTİN SAVAŞ SUÇLUSU'

15.42 İngiltere Başbakanı Boris Johnson Ukrayna'da sivillerin bombalanmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirdi.

Johnson ayrıca Birleşmiş Milletler üyelerini Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep etmeye çağırdı.

15.31 ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter yürürlüğe girmesi beklenen AB yaptırımları doğrultusunda Rus RT ve Sputnik'i platformundan kaldıracağını söyledi.

15.29 Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, ülkede 2 bin sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

15.23 Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'NATO’yla ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak' denildi.

HARKİV'E BİR FÜZE SALDIRISI DAHA

15.03 Harkiv'e yeni bir füze saldırısı düzenlendi. Harkiv Vali yardımcısı kentin bir kez daha Rus füzelerinin hedefi olduğunu duyurdu.

TRT Muhabiri Hamza Çiftçi 'Harkiv’de kamu binalarına yönelik saldırı sürüyor. Bugün de ‘Kent Konseyi Meclisi’ vuruldu' bilgisini paylaştı.

15.00 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi. Çavuşoğlu’nun saldırının sona erdirilmesi için Türkiye’nin girişimleri ve bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin de bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

UKRAYNA'DAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

14.39 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada Rusya ile ikinci tur müzakerelerin bu akşam yapılacağı bilgisine yer verildi. Açıklamada heyetlerde bir değişiklik olmayacağının da altı çizildi.

14. 36 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin başlamasını desteğini dile getirdi.

14.35 Türkiye Cumhuriyeti Kiev Elçiliği, Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlara hitaben Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

'Halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir.

Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz. Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır: Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv.

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler.'

Scholz, 'Ukrayna'dan bize gelen haberler korkunç... Tüm düşmanlıkların derhal durdurulması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum... Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin hızla yeniden başlatılması çağrısında bulunuyoruz' dedi.

Scholz, Almanya'nın yanı sıra NATO ve diğer ülkelerin Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak askeri bir müdahale planlamadıklarını da sözlerine ekledi..

14.21 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna-Rusya müzakerelerinin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağının belli olmadığını açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Kiev'in müzakereye hazır olduğunu ancak Rusya'nın taleplerinin 'Putin'in savaşın başında açıkça dile getirdiği taleplerle aynı' olduğunu söyledi.

RUSYA: HER SEÇENEK MASADA

14.17 Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin, İngiltere'yle diplomatik ilişkilerin kesilme olasılığının dışlanmadığını duyurdu.

13.44 ABD merkezli Google Discover ve Google News, Rus Sputnik'in de bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesindeki tüm kaynakların materyallerini kısıtlama kararı aldı.

13.35 Birleşmiş Milletler, yaklaşık 1 haftadır devam eden savaş nedeniyle 836 bin Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

13.11 Ukrayna Harkiv'deki saldırıda 4 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

13.05 Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Kiev’e yakın noktalarda toplandığını duyurarak, “Sevgili Kievliler, düşman Kiev’e yakın noktalarda güçlerini topluyor. Gece Beyaz Kilise’ye saldırdılar, Bucha ve Gostomel bölgelerinde çatışmalar devam ediyor. Kiev şehrini savunmaya hazırlanıyoruz. Tüm Kievlileri dirençlerini düşürmemeye çağırıyorum. Yanlış bilgilere inanmayın. Düşman, Ukraynalıları kırmak için birçok yalan yayıyor. Yalnızca resmi kaynaklara güvenin. Kiev ayakta kalacak. Savaşacağız” dedi.