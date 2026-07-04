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Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı

04.07.2026 - 23:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aniden etkisini gösteren sağanak sırasında denizde oluşan hortum, korku dolu anlar yaşattı.

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ve fırtına, denizde oluşan hortumla birlikte paniğe neden oldu. İlçede hava bir anda karardı. Etkisini artıran sağanak yağışla birlikte deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıda korku dolu anlar yaşattı.

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Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar tedbir amacıyla kapalı alanlara sığındı.

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Hortumun bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

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