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Adıyaman-Şanlıurfa karayoluna aniden çıkan eşek kazaya neden oldu

19.08.2026 - 01:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ADIYAMAN (İHA)

Adıyaman-Şanlıurfa karayoluna aniden çıkan eşek kazaya neden oldu

Adıyaman'da, karayolunda aniden çıkan bir eşek kazaya neden oldu. Kazada eşek telef oldu.

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Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atakent köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan başıboş eşeğe çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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