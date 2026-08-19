Adıyaman-Şanlıurfa karayoluna aniden çıkan eşek kazaya neden oldu
19.08.2026 - 01:09Güncellenme Tarihi:
Adıyaman'da, karayolunda aniden çıkan bir eşek kazaya neden oldu. Kazada eşek telef oldu.
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Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Şanlıurfa karayolu Atakent köyü civarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola çıkan başıboş eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.