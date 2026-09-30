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GündemTürkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 61 daimi işçi alacak: İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 61 daimi işçi alacak: İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

30.09.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 61 daimi işçi alacak: İlanlar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Zonguldak ve Bartın illerinde istihdam edilmek üzere toplam 61 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı netleşti.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın'da 61 daimi işçi alımı yapacak.

TTK'nin konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurum bünyesinde daimi statüde istihdam edilmek üzere, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla 57, Bartın İş Kurumu aracılığıyla 4 İşçi alınacak.

Zonguldak'ta 2 kuvvetli akım tesisatçısı, 5 kaynakçı, 1 numuneci (maden ocağı), 18 mekanizasyon-pres işçisi, 16 mekaniker (kompresör), 9 şoför-yük taşıma, 2 tren makinisti, 2 vinç operatörü ve 2 gemici istihdam edilecek.

Bartın'da ise 1 mekanizasyon-pres işçisi, 1 mekaniker (kompresör) ve 2 şoför-yük taşıma işçisi alınacak.

Başvurular, Zonguldak ve Bartın İş Kurumlarınca 5-9 Ekim'de yayımlanacak ilanlar üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin ardından işe alınacak adayların belirlenmesi amacıyla 20 Ekim'de elektronik kura çekimi gerçekleştirilecek.

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