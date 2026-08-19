Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı

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Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.