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Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı

19.08.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA)

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.

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Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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