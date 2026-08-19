Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı
19.08.2026 - 00:56Güncellenme Tarihi:
Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı.
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Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 6'sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.