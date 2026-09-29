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Pazar yerinde rezalet görüntüye ceza: 1 ay satıştan men edildi

29.09.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: YOZGAT (İHA)

Pazar yerinde rezalet görüntüye ceza: 1 ay satıştan men edildi

Yozgat'ın Çayıralan İlçe Belediyesi, pazar yerinde bir esnafın kamyonunun arka kısmında tuvalet ihtiyacını giderdiğine ilişkin görüntülerin kendilerine ulaşmasının ardından ilgili kişi hakkında idari işlem uygulandığını ve esnafın 1 ay süreyle pazar yerinde satış yapmaktan men edildiğini açıkladı.

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Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta pazar yerinde yaşanan olayla ilgili görüntülerin belediyeye ulaştığı belirtildi. Görüntülerin ulaşmasının ardından gerekli inceleme ve işlemlerin ivedilikle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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Açıklamada, ilgili kişi hakkında idari para cezası uygulandığı ve 1 ay süreyle pazar yerinde satış yapmasının yasaklandığı bildirildi.

Pazar yerlerinin vatandaşların güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlarda alışveriş yapabilmesi gereken ortak kullanım alanları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, temizlik ve düzenin korunmasının belediyenin yanı sıra pazar esnafı ve vatandaşların da ortak sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

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Belediyenin pazar yerlerinde temizlik, hijyen, düzen ve kamu sağlığı kurallarına yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtilen açıklamada, vatandaşların sağlığını, huzurunu ve ortak yaşam alanlarının düzenini olumsuz etkileyebilecek davranışlara müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca pazar esnafı ve vatandaşlardan ortak kullanım alanlarını temiz tutmaları, çevre ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermeleri ve ilçenin temizliğine hep birlikte sahip çıkmaları istendi.

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