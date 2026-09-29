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Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

29.09.2026 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

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Kastamonu’da bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Sunta Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 DTY 293 plakalı otomobil ile aynı istikametteki O.H.P. yönetimindeki 37 DC 234 plakalı otomobil ve O.B. idaresindeki 34 CNT 708 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Y. yaralandı.

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Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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