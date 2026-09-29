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Zile'de köylü pazarı geleneği 81 yıldır yaşatılıyor

29.09.2026 - 23:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Zile ilçesinde geçmişi 1945 yılına dayanan köylü pazarı, sonbaharda bal, kuşburnu ve tarhana gibi ürünlerini satışa sunan üreticileri vatandaşlarla buluşturuyor.

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Zile ilçesinde 81 yıl önce kurulmaya başlanan köylü pazarı geleneği, bugün Çarşı Park Köylü Pazarı'nda yaşatılıyor.

2Zile'de köylü pazarı geleneği 81 yıldır yaşatılıyor

Amasya Caddesi üzerinde 2020 yılında kurulan pazar, her hafta salı ve cuma günleri Zile ve çevre köylerden gelen üreticileri vatandaşlarla buluşturuyor.

3Zile'de köylü pazarı geleneği 81 yıldır yaşatılıyor

Çiftçiler, yetiştirdikleri ürünleri tezgahlarda satışa sunuyor. Sonbaharla birlikte pazarda kış hazırlığı için alınan ürünler de yerini aldı.

4Zile'de köylü pazarı geleneği 81 yıldır yaşatılıyor

Üreticiler, bal, kuşburnu ve kurutulmuş tarhana gibi ürünlerini satışa sunuyor.

5Zile'de köylü pazarı geleneği 81 yıldır yaşatılıyor

Yıllar içinde yeri değişse de kurulmaya devam eden pazar, yerel üreticilere satış imkanı sağlarken ilçenin ticaret hayatındaki yerini koruyor.

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