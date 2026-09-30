Gören şaşkına dönüyor! Soku taşında öğütülüyor, kumda pişiriliyor: Tadına bakmak için sıraya giriyorlar

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Soku taşında öğütülen kahvenin hazırlanışını gören vatandaşların da oldukça ilgisini çektiğini ifade eden Alak, "Özellikle gençlerimiz bu yöntemi ilk gördüklerinde şaşırıyor ve merak ediyor. Kahvenin taş içerisinde geleneksel yöntemlerle öğütülmesini izlemek onlar için farklı bir deneyim oluyor. Bizim amacımız sadece kahve hazırlamak değil, aynı zamanda Muş'un unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden birini yeniden yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kültürün kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Burada öğüttüğümüz kahvelerimizi kumda pişirerek müşterilerimize servis ediyoruz" şeklinde konuştu.