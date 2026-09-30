Gören şaşkına dönüyor! Soku taşında öğütülüyor, kumda pişiriliyor: Tadına bakmak için sıraya giriyorlar
Muş’ta geçmişten günümüze ulaşan geleneksel yöntem yeniden hayat buldu. Soku taşında öğütülen kahveler kumda pişirilerek müşterilere ikram edilirken, hazırlık süreci vatandaşları şaşırtıyor.
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Kahvenin hazırlanış süreci müşterilerin de ilgisini çekerken, kumda pişirilen kahveler özenle servis ediliyor. Geleneksel yöntemle hazırlanan kahveyi afiyetle tüketen müşteriler ise uygulamadan memnun.
Alak, unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, soku taşında öğüttükleri kahveyi kumda pişirerek müşterilerine ikram ettiklerini söyledi. Alak, geleneksel kahve hazırlama yönteminin gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Biz burada unutulmaya yüz tutmuş geleneksel bir kahve hazırlama yöntemini yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden kullanılan soku taşını tekrar gün yüzüne çıkararak kahvemizi bu taşın içerisinde geleneksel yöntemlerle öğütüyoruz.
Kahvemizi hazırlarken öncelikle kahve çekirdeklerini soku taşının içerisine koyuyoruz. Daha sonra yine geleneksel yöntemlerle özenle öğüterek kahvemizi hazırlıyoruz. Bu yöntem hem kahvenin hazırlanışına farklı bir anlam katıyor hem de geçmişten günümüze gelen kültürel bir değeri yaşatmamıza vesile oluyor. Günümüzde teknolojiyle birlikte kahve hazırlamak çok kolay hale geldi. Ancak biz burada biraz daha geçmişe dönerek, büyüklerimizin kullandığı yöntemleri gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.
Soku taşında öğütülen kahvenin hazırlanışını gören vatandaşların da oldukça ilgisini çektiğini ifade eden Alak, "Özellikle gençlerimiz bu yöntemi ilk gördüklerinde şaşırıyor ve merak ediyor. Kahvenin taş içerisinde geleneksel yöntemlerle öğütülmesini izlemek onlar için farklı bir deneyim oluyor. Bizim amacımız sadece kahve hazırlamak değil, aynı zamanda Muş'un unutulmaya yüz tutmuş geleneklerinden birini yeniden yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak. Bu kültürün kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Burada öğüttüğümüz kahvelerimizi kumda pişirerek müşterilerimize servis ediyoruz" şeklinde konuştu.