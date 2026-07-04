Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

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Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sessiz isimli vatandaş, fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçtiği sırada, ot biçme makinesinin çarptığı taş sekerek arkasında bulunan annesi Fatma Sessiz'e isabet etti.

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Olayda Fatma Sessiz sol bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.