GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMakinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

04.07.2026 - 23:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçildiği sırada makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Sessiz isimli vatandaş, fındık bahçesinde çarklı tırpanla ot biçtiği sırada, ot biçme makinesinin çarptığı taş sekerek arkasında bulunan annesi Fatma Sessiz'e isabet etti.

İLGİLİ HABER

Düzce’de sağanak yağış etkili oldu cadde ve sokakları su bastı
Düzce’de sağanak yağış etkili oldu cadde ve sokakları su bastı

Olayda Fatma Sessiz sol bacağından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi
#Gündem

Hz. Nuh’u Anma Merasimi’nde Şırnak’ta ışıklı dron gösterisi

Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi
#Gündem

Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi

Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı
#Gündem

Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı