GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi
HaberlerGündem Haberleri Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi

04.07.2026 - 23:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşanırken, belediye ve itfaiye ekipleri ihbarlara yetişebilmek için yoğun mesai harcadı.

Haberin Devamı

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Tavşanlı'nın farklı bölgelerinde zemin katları su basarken, belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi yapan vatandaşllara destek verdi. Şiddetli yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi.

İLGİLİ HABER

Kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 üniversite öğrencisi yaralandı
Kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 4 üniversite öğrencisi yaralandı

Haberin Devamı

Çevre yolu üzerindeki Yağmur Düğün Salonu karşısı ile Tunçbilek yolu güzergâhında oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla bazı yolları geçici olarak trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

Düzce’de dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü öldü
Düzce’de dere yatağına uçan otomobilin sürücüsü öldü

Yetkililer vatandaşları yağışın etkili olduğu alanlarda dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergâhları kullanmamaları konusunda uyardı.

Güncel Haberler

Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi
#Gündem

Karadeniz'de dev hortum kamerayla görüntülendi

Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı
#Gündem

Sakarya'da denizden yükselen hortum korku dolu anlar yaşattı

Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti
#Gündem

Makinenin çarptığı taşın sekerek isabet ettiği kadın hayatını kaybetti