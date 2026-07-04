Tavşanlı'da yarım saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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İlçede etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Tavşanlı'nın farklı bölgelerinde zemin katları su basarken, belediye ve itfaiye ekipleri su tahliyesi yapan vatandaşllara destek verdi. Şiddetli yağış ulaşımı da olumsuz etkiledi.

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Çevre yolu üzerindeki Yağmur Düğün Salonu karşısı ile Tunçbilek yolu güzergâhında oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla bazı yolları geçici olarak trafiğe kapatarak sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

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Yetkililer vatandaşları yağışın etkili olduğu alanlarda dikkatli olmaları ve su birikintilerinin bulunduğu güzergâhları kullanmamaları konusunda uyardı.