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Tır ile otomobil çarpıştı! Otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

19.08.2026 - 01:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (AA)

Tır ile otomobil çarpıştı! Otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti

Kastamonu'da tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti.

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S.K. idaresindeki 57 ABD 523 plakalı tır ile Cihan E. yönetimindeki 37 LC 890 plakalı otomobil, Korpana köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Kazada otomobil sürücüsü Cihan E. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Seyhan E. ise ağır yaralandı.

Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Seyhan E. kurtarılamadı.

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