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Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk!'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk' diyerek Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla ilgili detayları paylaştı.

07.06.2022 - 20:56 |
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: 'Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk!'

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DÜNYADA SAYILI, TÜRKİYE’DE İLK! Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." dedi.

 

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