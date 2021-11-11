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Roma dönemine ait mezar taşını satmak isterken yakalandı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki çiftlik evinde sakladığı Roma dönemine ait mezar taşını satmak isteyen U.Y., jandarma tarafından yakalandı.

11.11.2021 - 14:39 | | DHA
Roma dönemine ait mezar taşını satmak isterken yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, U.Y.'nin elinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. U.Y.'nin Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'ndeki çiftlik evine baskın yapan ekipler, yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde çeşitli figür ve motifler bulunan mezar taşı ele geçirdi. Mezar taşı, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, U.Y. hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

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