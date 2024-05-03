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Pendik'te korku dolu anlar! Genç kadını bıçakla taksiye bindirip kaçırdı

Pendik'te genç bir kadın bıçaklı bir şahıs tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

03.05.2024 - 11:29 | | İHA
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Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eli bıçaklı bir şahıs genç kızı sokak ortasında zorla taksiye bindirmeye çalıştı. Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü. Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı şahıs gözyaşları içindeki genç kızı zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Taksiye binmek istemeyen genç kızın “döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak” sözleri duyuldu. Korku dolu o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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