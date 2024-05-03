Bakan Uraloğlu açıkladı! Yeni Zigana Tüneli'nden 1 yılda 1,7 milyon araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl bugün hizmete açılan Yeni Zigana Tüneli ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilen tünelin, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu belirterek, 1 yılda 1 milyon 770 bin aracın geçtiğine dikkat çekti. Uraloğlu, "Tünel sayesinde 8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi düştü. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı" dedi.

Uraloğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında 'yapım metodolojisi' kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görüldüğünü aktararak, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurguladı.

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'TÜNEL UZUNLUĞU 15,1 KİLOMETREYE ULAŞTI'

Tünelin, Trabzon-Aşkale yolunun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başladığını ifade eden Uraloğlu, "1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanmakta, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane yoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanmaktadır" dedi.

Uraloğlu, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüpten oluşan tünelin uzunluğunun bağlantı yollarıyla 15,1 kilometreye ulaştığını kaydetti. Havalandırma sistemleri, kara yolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan dikey şaft yapıları ile teşkil edildiğini belirten Uraloğlu, "Proje kapsamında her bir istasyonda 1 adet temiz, 1 adet kirli hava olmak üzere 2 istasyonda toplam 4 adet havalandırma şaft yapısı bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

'GÜZERGAHTAKİ 90 VİRAJ ORTADAN KALDIRILDI'

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun 4 şeritli bölünmüş yol haline getirildiğine dikkat çeken Uraloğlu, projenin tamamlanarak hizmete açılmasıyla, Zigana Dağı'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kotun, 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye indiğinin altını çizdi. Yapılan çalışmalar ile mevcut güzergahtaki 90 virajın da ortadan kaldırıldığını aktaran Uraloğlu, "Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirilmiştir. Güzergah 8 kilometre kısaltılmış, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaltılmıştır. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edilmiştir. Zigana Tüneli sayesinde yılda zamandan 152 milyon lira, akaryakıttan da 210 milyon lira olmak üzere 362 milyon lira tasarruf sağladık. Karbon salınımını da yıllık 15 bin ton azalttık" ifadelerini kullandı.

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