İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon! Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturan ve bu site üzerinden insanların kredi kartlarını kopyalayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 23 cep telefonu ele geçirildi.
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 03 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 03 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme: