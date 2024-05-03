İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon! Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

EN FAZLA DOLANDIRICILIK ARAÇ KİRALAMADAN OLUYOR Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Vatandaşlar en çok araç kiralama, online bahis ve e - ticaret markalarının taklidiyle oluşturulan internet sitelerinde kötü niyetli kişilerin ağına düşüyor.