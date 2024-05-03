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İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon! Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

İstanbul'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturan ve bu site üzerinden insanların kredi kartlarını kopyalayan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 23 cep telefonu ele geçirildi.

Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 03 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
• 03 Mayıs 2024 - 12:05 • Son Güncelleme:
1 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesini kopyalayarak sahte site oluşturulduğunu tespit etti.

2 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Söz konusu sahte siteyi inceleyen ekipler, şüphelilerin bu site üzerinden çok sayıda kişinin kredi kartını kopyaladığını da belirledi.

3 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Siteyi açan şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Ekipler şüphelilerin kopyaladıkları kartlarla kurumsal bir firmadan cep telefonuyla dijital materyal satın alındığını belirledi. Şüphelilerin siparişleri için verdiği teslimat adresini de belirleyen ekipler, söz konusu adrese giderek beklemeye başladı. Siparişleri almaya gelen 2 şüpheli ve teslimat adresi olarak verilen işyerinin sahibi yakalanarak gözaltına alındı.

4 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda 1 milyon lira değerinde 23 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

EN FAZLA DOLANDIRICILIK ARAÇ KİRALAMADAN OLUYOR Online alışverişin hızla arttığı günümüzde kötü niyetli kişilerin tüketicileri dolandırma yöntemleri de değişti. Tanınan siteleri taklit eden dolandırıcıların oluşturduğu sahte sitelere giren tüketiciler hem maddi kayıpla karşı karşıya kalıyor hem de kişisel bilgileri kötü niyetli kişilerin eline geçiyor. Vatandaşlar en çok araç kiralama, online bahis ve e - ticaret markalarının taklidiyle oluşturulan internet sitelerinde kötü niyetli kişilerin ağına düşüyor. 

6 İnternet sitesini kopyalayarak dolandırıcılık yapanlara operasyon Bu kez hedef Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Geçtiğimiz aylarda lüks bir otomobil markasının internet sitesinin tasarımını kopyalayarak kurdukları sahte site üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen dokuz şüpheli yakalanmıştı.

7 E - TİCARET DOLANDIRICILIĞINDA BÜYÜK VURGUN

E - TİCARET DOLANDIRICILIĞINDA BÜYÜK VURGUN

Bunun yanı sıra e - ticaret sitelerinin kopyasını oluşturularak dolanıcıların tuzağına düşen vatandaşlar da oluyor. e-ticaret firma sitesinin sahtesinin oluşturuluyor ve vatandaşlarla "kargo teslim görevi ile kazanç" adı altında irtibat kurularak para trafiğinin sağlandığı yapılan operasyonlarda tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda 25 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz operasyonlarında 73 milyon liralık para trafiğinin saptandığı açıklanmıştı.