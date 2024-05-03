Öğrenciler ‘Medeniyetler Buluşması’ etkinliği yaptı! Renkli halk oyunları gösterisi sergilendi

Mektebim Koleji’nin geçen yılki, Kahraman Mektepliler Projesi bu yıl Forte Kültür Sanat Akademi ve Silivri Belediyesi ortaklığıyla ikinci kez ‘Medeniyetler Buluşması’ adıyla gerçekleşti. Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’den katılan yaklaşık 400 dansçı 30 Nisan’da Silivri Kale Park’ta önce kortej yürüyüşü daha sonra ise Silivri Atatürk Meydanı’nda halk oyunları gösterisi gerçekleştirdiği belirtildi.

Türkiye genelindeki Mektebim Koleji öğrencileri ve komşu ülkelerdeki öğrencilerin katılımı ile hayata geçen proje, öğrencilere kültür ve sanat alanında donanım kazandırmayı hedefliyor.‘Medeniyetler Buluşması’ projesinin gala gecesi ise dün Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Dans ekibi, kendi yörelerine ait sergilediği performansları ile izleyicilerden beğeni topladı.

KALKO: BÜYÜK AMACIMIZ ÖNCE YERLİ VE MİLLİ DAHA SONRA İSE GLOBALE AÇILAN BİR NESİL YETİŞTİRMEK

Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko, “Biz Mektebim koleji olarak çocuklarımızın öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasını, yerli ve milli olmasını istiyoruz. Milli ve manevi değerlere, örf ve adet duygularına sahip olmasını ve bunları yaşamasını istiyoruz. Halk oyunları da burada çok önemli bir yere sahip. Yerli ve milli olduktan sonra da dünya vatandaşlığı konusunda mutlaka açık ve entegre olmalarını istiyoruz. Yani bizim en büyük amacımız önce yerli ve milli daha sonra ise globale açılan bir nesil yetiştirmek. Mektebim olarak halk oyunlarını çok önemsiyoruz.

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Çünkü halk oyunları kardeşlik, paylaşmak, kültür, takım çalışması, ritim işi ve aynı zamanda gönül işi demek. Biz bunu kendi kurumlarımızda halayla, zeybekle, horonla, misketle ve bütün halk oyunları türlerimizle uzun zamandır yapıyorduk. Biz dedik ki ‘neden bunu dünya çocuklarıyla paylaşmıyoruz?’ ‘bizim çocuklarımız onların kültürlerini ve halk oyunlarını görsün, onlar da bizim halk oyunlarımız ve kültürlerimizi görsün’ dedik ve bu farklı medeniyetleri bir araya getirerek ‘Medeniyetler Buluşması’ yaptık. Şu anda 3 ülkeden 400 halk oyuncusu var. Geçtiğimiz günlerde Silivri’de toplandılar. Silivri’nin ana caddelerinden sahile kadar 400 çocuk yöresel halk oyunları kıyafetleriyle, ellerinde kendi temsil ettikleri ülkelerin bayrağıyla caddelerden, sokaklardan herkese selam verdiler, o coşkuyu beraber yaşadılar” dedi.

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“İNŞALLAH MEDENİYETLER BULUŞMASI EVRENSEL OLUR”

Kalko, “Bize ev sahipliği yapan Silivri Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada gala gecesi düzenliyoruz. Öğrenciler çok heyecanlı, farklı ülkelerin aynı çatı altında kardeşçe bir arada olabileceklerini gösteren güzel bir gösteri seyredeceğiz. İnşallah bu çoğalır, bütün okullar ve diğer tüm kurumlarda daha çok olur ve medeniyetler buluşması evrensel olur” diye konuştu.

GÜRBÜZ: DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDE KÜLTÜREL DEĞERLER ÇOK KIYMETLİ

Forte Akademi’nin Kurucusu ve Medeniyetler Buluşması Festivali’nde Genel Sanat Yönetmenliği yapan Okan Gürbüz, “Biliyorsunuz teknoloji çağındayız ve öğrencilerimiz giderek geleneksel kültürlerinden uzaklaşıyorlar. Biz de Mektebim Koleji ile düşündük ve ‘buna bir çare bulmamız lazım’ dedik. Türkiye genelindeki bütün okullarımızda lise ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerimizle aslında bir geleneksel kültür projesine başladık. Bu yıl da ikincisini yapıyoruz. Geçen sene birincisini düzenlemiştik. Bu yıl kapsamı genişlettik, bunu uluslararası bir festival haline getirdik. Çünkü sadece bizim ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde kültürel değerler çok kıymetli. Bunu bizim öğrencilerimizin de görmesini istedik. Bu gece, öğrencilerin geleneksel kültürün ve dünya medeniyetlerinin ne olduğunu görmesi adına çok önemli. Birazdan sahnede yaklaşık 10 gruptan oluşan 400 öğrenci dil, din, ırk farkı olmadan bir bütün olarak sahnede performans sergileyecek” dedi.

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MİRKOVİC: KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİMİN GÜZEL OLACAĞI BİR GECE OLACAK

Festivalin Uluslararası Ekipler Koordinatörü Dragana Mirkovic, “Sırbistandan geliyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Mektebim Koleji, Forte Akademi ve Okan Gürbüz ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla çok güzel bir açılış yaptık. Bugün de çok güzel performans sergileyeceğiz. Kültürlerarası etkileşimin güzel olacağı bir gece olacak. Kasım ayından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. En iyi ekiplerimizi seçip buraya geldik. Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan gibi birbirine çok yakın komşu ülkelerin kültürel birleşimini ve aslında herkesin aynı olduğunu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

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