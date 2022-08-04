TÃ¼rk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gÃ¶steri yapanÂ SOLOTÃœRKÂ ekibi,Â Rizeâ€™deÂ uÃ§uÅŸÂ yaptÄ±. Ã‡ay Ã‡arÅŸÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde oluÅŸturulan alandaÂ kentin birÃ§ok noktasÄ±ndan gelenler gÃ¶steriyi izledi. YaklaÅŸÄ±k 30 dakika sÃ¼ren uÃ§uÅŸu ilgiyle izleyenler, akrobasi hareketlerini cep telefonlarÄ±yla kaydetti.

Ã‡ocuklarÄ± ile beraber gÃ¶steriyi izlemeye gelen Ä°rem TÃ¼fekÃ§i "Ã‡ok heyecanlÄ± bir gÃ¶steriydi. Ä°zlerken bÃ¼yÃ¼k keyif aldÄ±k. Sesini duyduÄŸumuzda biraz irkildik ama gurur vericiydi" dedi.

Himmet Eren Kopuz jetinÂ yakÄ±nlarÄ±na kadar geldiklerini belirterek, "Biraz korktuk ama Ã§ok heyecanlÄ± ve gurur vericiydi" diye konuÅŸtu.

BetÃ¼l Kuk da bu tÃ¼r gÃ¶sterilerin her zaman olmasÄ±nÄ± istediklerini aktararak,Â "Ã‡ok heyecanlÄ± bir atmosferdi. Sesi biraz korkuttu ancak her anÄ±ndan gurur duyduk" ifadesini kullandÄ±.