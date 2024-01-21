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Restoranda 2 grup arasında silahlı kavga! Göğsünden vurdu

Ordu'da bir restoranda 2 grup arasında çıkan kavgada Yasin Ç. (25), Tayfun Yılmaz'ı (35) tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü.

21.01.2024 - 17:16 | | DHA
Restoranda 2 grup arasında silahlı kavga! Göğsünden vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda alkol alan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

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Evli ve bir çocuk babası Yasin Ç., üzerindeki tabanca ile Tayfun Yılmaz'a ateş etti. Göğsüne mermi isabet eden Yılmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki bir minibüs ile hastaneye götürülen evli ve 4 çocuk babası Tayfun Yılmaz, kurtarılamadı. Yasin Ç. polis ekiplerince gözaltına alınıp, Gölköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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