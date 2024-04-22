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Gençlere demir çubuklu saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.04.2024 - 12:23 | | DHA
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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