Türkiye'de 20 yılda arttı! İki milyon kişi yollarını ayırdı

11 MİLYON 800 BİN 266 ÇİFT EVLENDİ

Türkiye genelinde son 20 yılda 11 milyon 800 bin 266 çift evlendi. Yıllara göre; 2004'te 615 bin 557, 2005'te 641 bin 241, 2006'da 636 bin 121, 2007'de 638 bin 311, 2008'de 641 bin 973, 2009'da 591 bin 742, 2010'da 582 bin 715, 2011'de 592 bin 775, 2012'de 603 bin 751, 2013'te 600 bin 138, 2014'te 599 bin 704, 2015'te 602 bin 982, 2016'da 594 bin 493, 2017'de 569 bin 459, 2018'de 554 bin 389, 2019'da 542 bin 314, 2020'de 488 bin 335, 2021'de 563 bin 140, 2022'de 575 bin 891, 2023'te 565 bin 435 çift evlendi.