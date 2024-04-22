Türkiye'de 20 yılda arttı! İki milyon kişi yollarını ayırdı
Türkiye'de son 20 yılda evlenme oranı düşerken, boşanma oranı yükseldi. 2004'te 615 bin 557 olan evlenen çift sayısı, 2023'te 565 bin 435'e geriledi. 91 bin 22 olan boşanma sayısı da 171 bin 881'e yükseldi. Boşananların sayısının yüzde 89 arttığı son 20 yılda; 11 milyon 800 bin 266 çift evlendi, 2 milyon 559 bin 910 çift yollarını ayırdığı açıklandı.
DHA
• 22 Nisan 2024 - 10:46 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Nisan 2024 - 10:46 • Son Güncelleme: