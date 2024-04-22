Cerrahi şansı olmayan hastalara dikkat! Yaşam beklentisini yükseltiyor
Karaciğer tümörlerinin tedavisinde cerrahi tedavi çok önemli bir yer tutmakla birlikte hastaların yüzde 20 gibi küçük bir bölümü cerrahi şansına ulaşabildiğini vurgulayan Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nalan Alan Selçuk ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Topcuoğlu, karaciğer tümörlerinde radyoembolizasyon yönteminin kullanılmasının önemini anlattı.
DHA
• 22 Nisan 2024 - 10:02 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Nisan 2024 - 10:02 • Son Güncelleme: