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Otomobilini 100 kilo dana sucuğuyla takas etti

27.10.2026 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ESKİŞEHİR (İHA)

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Eskişehir'de ikinci el araç alım satımı yapan bir esnaf, yaklaşık 100 bin TL değerindeki otomobilini kilogram fiyatı 800 ile 2 bin TL arasında değişen toplam 100 kilogram dana sucuğu karşılığında takas etti.

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Eskişehir Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren oto galeri işletmecisi Fatih, kaportasında çürükler bulunan 26 AHP 589 plakalı beyaz renkli Lada marka otomobilini satılığa çıkardı.

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Kentte sucuk imalatı yapan Yusuf ile bir araya gelen galeri esnafı, nakit para yerine piyasa değeri ortalama 100 bin TL'yi bulan 100 kilogram dana sucuğu teklifini kabul etti. Kilogramı 800 ila 2 bin TL arasında değişen sucuklar dükkandaki masalara dizilirken, yıkanarak temizlenen otomobil yeni sahibine teslim edildi.

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"Bugünkü ticaretimiz sucukla takas oldu"

Yapılan ilginç ticaret hakkında konuşan sucuk üreticisi Yusuf, "Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız. Yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu" ifadelerini kullandı. Değeri yaklaşık 100 bin TL'ye denk gelen sucuklar karşılığında aracını devreden oto galeri esnafı ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek alışverişten memnun kaldığını ifade etti.

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