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Kahramanmaraş’ta peş peşe 2 genç ölü bulundu

27.10.2026 - 21:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ta peş peşe 2 genç ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 25 yaşında 2 kişi ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi’nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özarslan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu.

Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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